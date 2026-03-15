Quería volver a unir a su familia: la historia detrás del femicidio de Yesenia Murillo

Yesenia Murillo Noguera, víctima de un femicidio ocurrido en Heredia, habría estado intentando reconstruir su familia cuando ocurrió el crimen que hoy enluta a sus seres queridos.

Así lo relató su hermano, Esteban Murillo, quien la describió como una mujer dedicada a sus hijas de 7 y 15 años y profundamente comprometida con su familia.

“Era una mujer con muchos valores, muy dedicada a sus hijas y preocupada por todos nosotros”, recordó.

Yesenia Murillo Noguera, víctima de un femicidio ocurrido en San Rafael de Heredia. Foto: Esteban Murillo para La Teja (Esteban Murillo para La Teja/Esteban Murillo para La Teja)

Uno de los momentos más difíciles que enfrentó la familia ocurrió cuando la hija menor, de casi ocho años, fue diagnosticada con cáncer infantil.

Según su hermano, Yesenia estuvo completamente dedicada al proceso de recuperación de la niña durante varios años.

“La hija menor tuvo cáncer infantil hace unos años; por dicha sobrevivió y durante unos cuatro años estuvo en ese proceso. Yesenia siempre fue muy dedicada a la familia”, relató.

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Yesenia fue encontrada sin vida el viernes 6 de marzo del 2026, dentro de una casa en San Josecito de San Rafael de Heredia. Foto Facebook. (Facebook/Yesenia fue encontrada sin vida el pasado viernes dentro de una casa en San Josecito de San Rafael de Heredia. Foto Facebook.)

Planeaba unir de nuevo a su familia

Yesenia se había separado de su esposo, pero ambos mantenían comunicación constante por el bienestar de sus hijas.

De acuerdo con su hermano, en las últimas semanas habían hablado sobre la posibilidad de volver a estar juntos como familia e incluso mudarse lejos de Heredia.

“Tuvo una separación del esposo y tengo entendido que ya en estas semanas habían hablado de empezar a volver a unir a la familia con las niñas”, explicó Esteban.

Sin embargo, Yesenia había iniciado una relación con un hombre de apellido Bonilla Paniagua, con quien llevaba aproximadamente tres meses.

Para sus familiares, esa situación podría haber sido un factor detrás de la tragedia.

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Bonilla Paniagua descuenta seis meses de prisión preventiva desde marzo del 2026. Foto ilustrativa comprada de stock (shutterstock)

Compañeros de trabajo alertaron sobre su desaparición

Las primeras personas que notaron que algo no estaba bien fueron los compañeros de trabajo de Yesenia.

El viernes 6 de marzo no llegó a trabajar, algo que les pareció extraño, ya que era una persona muy responsable.

“Mi hermana trabajaba para una empresa en Alajuela y no llegó al trabajo. La dueña llamó al papá de las niñas, porque fue el número que mi hermana había dado de referencia, para preguntarle si sabía algo, porque era raro, ella nunca faltaba”, recordó su hermano.

A partir de ese momento, familiares y amistades comenzaron a buscarla.

Horas después, Bonilla llegó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) acompañado de un abogado y confesó haberle quitado la vida a una mujer.

La información trascendió cerca de las 6 p. m. de ese mismo viernes, cuando las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo.

La familia confirmó la peor noticia

Los hermanos de Yesenia se enteraron de lo ocurrido horas después, cuando una vecina les alertó sobre lo que estaba sucediendo.

Uno de ellos corrió hasta la vivienda y terminó confirmando los peores temores.

“Todos somos de la muerte, uno nunca sabe cuándo le toca, pero no es la forma en que pasó. No es justo que una persona llegue y decida quitarle la vida a otra”, lamentó su hermano.

Los familiares aseguraron que al hombre de apellido Bonilla solo lo conocen por fotografías, ya que nunca lo trataron.

Yesenia y el sospechoso se habrían conocido en Heredia.

La mujer fue despedida por sus seres queridos en la funeraria Vida, en Sabana, y su familia decidió realizar su cremación.

De acuerdo con el Observatorio de Género, en lo que llevamos de este 2026 han ocurrido nueve femicidios.

En Costa Rica, el femicidio se sanciona con pena de 20 a 35 años de prisión y se encuentra regulado en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres.