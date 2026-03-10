Sucesos

Vigilia llena de luz y amor buscará ayudar a las hijas que dejó Yesenia Murillo, víctima de femicidio

Con luz, cánticos y víveres honrarán la memoria de Yesenia Murillo

Por Alejandra Morales

De una manera llena de amor es como familiares, amigos y allegados buscan ayudar a las dos hijas que dejó Yesenia Murillo Noguera, víctima de un femicidio ocurrido en Heredia.

Las personas cercanas a Yesenia están organizando una vigilia para celebrar su memoria y al mismo tiempo brindar apoyo a sus hijas, de 7 y 15 años.

Quienes organizan la actividad agradecieron a todas las personas que deseen acompañarlos y les piden asistir vestidos de blanco, además de llevar algún vívere, el cual será entregado a las hijas de Yesenia.

Yesenia Murillo.
Yesenia Murillo. (FAcebook/Yesenia Murillo.)

La vigilia se realizará el viernes 13 de marzo, a las 7 p. m., en la plaza de Cubujuquí, en Heredia. Durante la actividad habrá cánticos y mucha luz, como una forma de recordar a Yesenia y mostrar solidaridad con su familia.

Murillo Noguera fue hallada sin vida el viernes 6 de marzo en San Josecito de San Rafael de Heredia. Posteriormente, la pareja de ella se presentó en el OIJ de Heredia y confesó ser el responsable de la muerte.

El sospechoso es un hombre de apellido Bonilla, quien ahora figura como principal investigado en el caso.

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

