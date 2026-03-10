Vigilia llena de luz y amor buscará ayudar a las hijas que dejó Yesenia Murillo, víctima de femicidio

De una manera llena de amor es como familiares, amigos y allegados buscan ayudar a las dos hijas que dejó Yesenia Murillo Noguera, víctima de un femicidio ocurrido en Heredia.

Las personas cercanas a Yesenia están organizando una vigilia para celebrar su memoria y al mismo tiempo brindar apoyo a sus hijas, de 7 y 15 años.

Quienes organizan la actividad agradecieron a todas las personas que deseen acompañarlos y les piden asistir vestidos de blanco, además de llevar algún vívere, el cual será entregado a las hijas de Yesenia.

Yesenia Murillo. (FAcebook/Yesenia Murillo.)

La vigilia se realizará el viernes 13 de marzo, a las 7 p. m., en la plaza de Cubujuquí, en Heredia. Durante la actividad habrá cánticos y mucha luz, como una forma de recordar a Yesenia y mostrar solidaridad con su familia.

Murillo Noguera fue hallada sin vida el viernes 6 de marzo en San Josecito de San Rafael de Heredia. Posteriormente, la pareja de ella se presentó en el OIJ de Heredia y confesó ser el responsable de la muerte.

El sospechoso es un hombre de apellido Bonilla, quien ahora figura como principal investigado en el caso.