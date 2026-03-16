Condenan a hombre que cometió grave delito contra sobrina de su pareja

Una mujer invitó a su sobrina de 14 años a quedarse a dormir a su casa, y esa inocente situación terminó dando pie a que la muchacha viviera un verdadero infierno horas después.

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Esto debido a que la muchacha fue víctima de violación y abuso sexual a manos del hombre que en ese momento era la pareja sentimental de su tía.

Las atroces acciones del hombre, apellidado Garro García, no quedaron sin castigo, pues la Fiscalía Adjunta de Heredia consiguió que el Tribunal Penal de esa zona dictara una condena de 20 años de cárcel en su contra.

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Garro fue condenado a 20 años de cárcel. Foto Archivo. (choochart choochaikupt/iStock)

De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en la casa de la tía de la joven, quien le pidió a su sobrina que se quedara a dormir a su casa, porque ella estaría sola.

“Durmieron juntas y, a la mañana siguiente, el imputado estaba en la cama. Una vez que se encontró a solas con la menor, aprovechó para cometer los ilícitos”, informó el Ministerio Público.

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A solicitud de la Fiscalía, a Garro se le ordenó el cumplimiento de seis meses en prisión preventiva, mientras la sentencia queda en firme. El caso se tramitó en el expediente 20-001577-0369-PE.