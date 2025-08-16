Howard’s Cantina se manifestó sobre el lamentable triple homicidio que ocurrió en sus instalaciones.

Las autoridades judiciales confirmaron que el ataque iba dirigido contra dos hombres apellidos Garbanzo Rodríguez, de 39 años, alias Mufasa y otro hombre de apellido Sanabria Salas, de 36 años, alias Chula.

Así responde Howard’s tras el triple homicidio en su bar. Foto: Tomada de Howard’s Cantina (Tomada de Howard’s Cantina/Tomada de Howard’s Cantina)

Estos dos serían integrantes de la banda Los Coqueros, de Pavas, quienes tendrían alianzas con otras bandas que buscan quitarle el poder a la organización de Los Lara.

La tercer víctima es un inocente de apellidos González Santamaría, de 44 años.

“Lamentamos profundamente los acontecimientos ocurridos. Reafirmamos nuestro firme compromiso con la seguridad y el bienestar de nuestros clientes y colaboradores. Seguiremos trabajando con responsabilidad y dedicación para superar esta situación”.

“Agradecemos sinceramente a quienes nos han expresado su solidaridad y apoyo en estos momentos difíciles. Atentamente, familia Howard’s Cantina”, publicaron en los estados de las redes sociales del comercio.

Tres personas fallecidas y otras dos heridas en una balacera en Santa Ana. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

Esta tragedia estremeció al país, en las últimas horas del Día de la Madre.

Los pistoleros llegaron al bar y dispararon sin piedad alguna.

Dos hombres más resultaron heridos de bala y al parecer, también serían inocentes.

Este hecho estaría relacionado con la guerra narco que hay en Costa Rica, de acuerdo con la versión judicial las bandas se están uniendo entre estas Los Coqueros, Los Myrie y otras para disputar territorio con la banda de Los Lara, asentada en el barrios del sur de la capital.

Costa Rica podría cerrar el 2025 con 900 o más homicidios, situación que trata de revertir del OIJ con sus operativos; no obstante, el esfuerzo judicial no ha sido suficiente.