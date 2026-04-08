Atacan a balazos a hombre en San Juan de Dios de Desamparados: sobrevivió pese a múltiples disparos

Un hombre de apellido Chavarría, de 38 años, resultó herido tras ser atacado a balazos la madrugada de este miércoles, un hecho que despertó a los vecinos de San Juan de Dios de Desamparados.

El hecho se registró a eso de las 4:23 a.m., cuando la víctima se encontraba en la calle y fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta.

El herido en San Juan de Dios de Desamparados fue llevado al hospital con un balazo. (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

Por razones que se mantienen bajo investigación, los sospechosos abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el hombre, logrando impactarlo solo una vez en la pierna derecha.

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Los vecinos alertaron a la Policía de un tiroteo en esa zona.

Tras el ataque, el ofendido fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde recibe atención médica.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.