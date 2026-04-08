Sucesos

Atacan a balazos a hombre en San Juan de Dios de Desamparados: sobrevivió pese a múltiples disparos

El hombre, de 38 años, fue interceptado por pistoleros en motocicleta que le dispararon en múltiples ocasiones en la calle

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Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Chavarría, de 38 años, resultó herido tras ser atacado a balazos la madrugada de este miércoles, un hecho que despertó a los vecinos de San Juan de Dios de Desamparados.

El hecho se registró a eso de las 4:23 a.m., cuando la víctima se encontraba en la calle y fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en motocicleta.

El herido en San Juan de Dios de Desamparados fue llevado al hospital con un balazo. (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

Por razones que se mantienen bajo investigación, los sospechosos abrieron fuego en múltiples ocasiones contra el hombre, logrando impactarlo solo una vez en la pierna derecha.

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Los vecinos alertaron a la Policía de un tiroteo en esa zona.

Tras el ataque, el ofendido fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde recibe atención médica.

Las autoridades mantienen el caso en investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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