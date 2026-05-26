Atacan a tres personas a balazos y una mujer recibe cinco impactos

Una balacera registrada la noche de este lunes en Zaragoza de Palmares dejó como saldo preliminar al menos tres personas heridas.

Según información de las autoridades, entre los afectados se encuentra una mujer con al menos cinco impactos de bala.

Tres personas fueron baleadas en Palmares

Además, un hombre recibió dos balazos, mientras que otra persona sufrió una herida en un brazo.

LEA MÁS: Bebé de un año fue rescatada de balacera en la que asesinaron a sus papás en Guápiles

Las autoridades mantienen un amplio operativo en la zona para atender la emergencia y asegurar el área, mientras se recopilan detalles sobre lo ocurrido.

De momento no han trascendido las circunstancias que mediaron en el hecho.