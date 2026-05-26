Sucesos

Atacan a tres personas a balazos y una mujer recibe cinco impactos

Se reportan múltiples heridos con impactos de arma de fuego. Autoridades mantienen operativo en la zona

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Por Silvia Coto

Una balacera registrada la noche de este lunes en Zaragoza de Palmares dejó como saldo preliminar al menos tres personas heridas.

Según información de las autoridades, entre los afectados se encuentra una mujer con al menos cinco impactos de bala.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
Tres personas fueron baleadas en Palmares

Además, un hombre recibió dos balazos, mientras que otra persona sufrió una herida en un brazo.

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Las autoridades mantienen un amplio operativo en la zona para atender la emergencia y asegurar el área, mientras se recopilan detalles sobre lo ocurrido.

De momento no han trascendido las circunstancias que mediaron en el hecho.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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