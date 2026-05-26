Sucesos

Bebé de un año fue rescatada de balacera en la que asesinaron a sus papás en Guápiles

La niña se encontraba en la casa cuando los pistoleros entraron a la vivienda

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Por Silvia Coto

Una bebé de un año y seis meses tuvo que ser rescatada la noche de este lunes de la escena de la balacera ocurrida en barrio Las Palmas de Guápiles, donde sus padres fueron asesinados a disparos.

Un carro incendiado sería el usado por los pistoleros
Un carro incendiado sería el usado por los pistoleros (dsjfnew rfew/cortesía)

La presencia de la pequeña en medio de la escena conmocionó tanto a vecinos como a los oficiales que atendieron la emergencia.

Según trascendió, mientras las autoridades trabajaban en el sitio y recopilaban evidencia, varios policías chinearon y cuidaron a la niña para mantenerla alejada de la escena violenta.

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Al parecer, la pareja se acababa de pasar a vivir a esa vivienda.

El ataque ocurrió cuando dos hombres armados dispararon contra los padres de la criatura en múltiples ocasiones.

Minutos después de la balacera, también se reportó un vehículo envuelto en llamas en otro sector de Guápiles, situación que ahora es investigada por las autoridades para determinar si ambos hechos están relacionados.

Agentes judiciales mantienen las pesquisas para esclarecer el móvil del doble homicidio y dar con los responsables.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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