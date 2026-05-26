Mujer quedó en condición crítica tras choque entre carro y tren en Heredia centro

La Cruz Roja atendió la noche de este lunes una emergencia por un choque entre un carro y el tren en Heredia centro.

Una mujer resulto herida al chocar contra el tren (Cortesía/Cortesía)

Cuando los cuerpos de socorro llegaron al lugar, encontraron a una mujer que viajaba en el automóvil involucrado en el accidente.

Tras ser valorada por los cruzrojistas, la paciente fue trasladada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

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Debido a la magnitud de la emergencia, la Cruz Roja movilizó dos ambulancias.

De momento, no han trascendido las circunstancias en que ocurrió el accidente.