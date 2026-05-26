Sucesos

Mujer quedó en condición crítica tras choque entre carro y tren en Heredia centro

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital San Vicente de Paúl

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Por Silvia Coto

La Cruz Roja atendió la noche de este lunes una emergencia por un choque entre un carro y el tren en Heredia centro.

Una mujer resulto herida al chocar contra el tren
Una mujer resulto herida al chocar contra el tren (Cortesía/Cortesía)

Cuando los cuerpos de socorro llegaron al lugar, encontraron a una mujer que viajaba en el automóvil involucrado en el accidente.

Tras ser valorada por los cruzrojistas, la paciente fue trasladada en condición crítica al Hospital San Vicente de Paúl.

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Debido a la magnitud de la emergencia, la Cruz Roja movilizó dos ambulancias.

De momento, no han trascendido las circunstancias en que ocurrió el accidente.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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