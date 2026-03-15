Sucesos

Ataque a balazos en plena calle termina en tragedia y desenlace fue fatal

Un hombre de apellido Pérez, de 35 años, fue atacado por dos hombres que viajaban en motocicleta en El Roble, Puntarenas

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Por Silvia Coto

Un hombre, de 35 años y apellido Pérez, murió la noche del sábado tras ser víctima de un ataque a balazos ocurrido horas antes en el El Roble, en Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso fue reportado alrededor de la 1:30 p.m., cuando Pérez se encontraba en la calle.

Según las autoridades, en un determinado momento el hombre fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Aparentemente, sin mediar palabra y por razones que aún se investigan, uno de ellos le disparó en al menos tres ocasiones en el abdomen.

Letrero de la entrada del área de emergencias del Hospital Monseñor Sanabria en Puntarenas, con personas caminando cerca y carpas en el entorno.
El hombre falleció en el Hospital de Puntarenas (Alonso Tenorio)

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue ingresado para recibir atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, a eso de las 10:30 p.m. del sábado se reportó su fallecimiento.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la morgue judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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