Ataque a balazos en plena calle termina en tragedia y desenlace fue fatal

Un hombre, de 35 años y apellido Pérez, murió la noche del sábado tras ser víctima de un ataque a balazos ocurrido horas antes en el El Roble, en Puntarenas.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el suceso fue reportado alrededor de la 1:30 p.m., cuando Pérez se encontraba en la calle.

Según las autoridades, en un determinado momento el hombre fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta. Aparentemente, sin mediar palabra y por razones que aún se investigan, uno de ellos le disparó en al menos tres ocasiones en el abdomen.

El hombre falleció en el Hospital de Puntarenas (Alonso Tenorio)

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar.

El hombre fue trasladado de emergencia al Hospital Monseñor Sanabria, donde fue ingresado para recibir atención médica; sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, a eso de las 10:30 p.m. del sábado se reportó su fallecimiento.

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Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo para remitirlo a la morgue judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

El caso continúa en investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.