Empresario extranjero citado por una menor de edad asesinado en Costa Rica: esto pasó con sospechosos

El Juzgado Penal de Heredia ordenó tres meses más de prisión preventiva contra los sospechosos del homicidio en perjuicio del empresario Eshraghollah Vatani.

Los sospechosos son dos hombres de apellidos Brown y Westney, así como contra una mujer de apellido Donaldson.

Según la investigación judicial, el cuerpo de Vatani fue encontrado el 5 de junio de 2025 en el Bermejo, en Cartago.

Las investigaciones apuntan a que el empresario habría sido citado la mañana del 20 de mayo de 2025 por una menor de edad a una vivienda ubicada en Mercedes Norte de Heredia. En ese lugar, aparentemente, se habría cometido el homicidio.

Según la hipótesis de las autoridades, el cuerpo del ofendido fue trasladado hasta una finca en Bermejo, donde días después un vecino de la zona reportó el hallazgo.

Eshraghollah Vatani, un empresario estadounidense de origen iraní, de 71 años, encontró el peor desenlace para su vida el día que escogió venir a Costa Rica. (Cortesía /Cortesía para LT)

La investigación determinó que a la víctima le habrían robado tarjetas bancarias con las que, supuestamente, se sustrajeron aproximadamente 10.000 dólares. Además, se presume el robo de unos 18.000 dólares en efectivo.

Incluso, las autoridades señalan que uno de los imputados habría utilizado las tarjetas bancarias del empresario para realizar compras en diversos comercios de Limón.

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Los sospechosos fueron detenidos en agosto del 2025 y desde ese momento descuentan prisión. Se está a la espera de que la Fiscalía termine la acusación contra los sospechosos para que luego se defina si van o no a juicio.