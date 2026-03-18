Ataque a balazos frenta a una casa deja a dos heridos en San Miguel de Desamparados

Dos hombres resultaron heridos la noche del martes tras ser atacados a disparos por hombres que se movilizaban en una motocicleta en San Miguel de Desamparados.

Los heridos fueron llevados al Hospital San Juan de Dios (Eyleen Vargas Dávila. Agencia O)

El hecho se registró en horas de la noche cuando las víctimas se encontraban afuera de una vivienda conversando. En ese momento, dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al sitio y abrieron fuego antes de huir del lugar.

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Los heridos fueron identificados por las autoridades judiciales con los apellidos Gamboa, de 72 años, y Maradiaga, de 51 años. Tras la alerta a los cuerpos de emergencia, ambos pacientes fueron estabilizados y trasladados al Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.

De momento, no han trascendido detalles sobre el móvil del ataque ni sobre la identidad de los responsables. El caso quedó en investigación por parte de las autoridades judiciales