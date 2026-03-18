OIJ difunde foto de sospechoso de crimen en gimnasio, ¿lo conoce?

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial necesitan ayuda para identificar a un hombre que figura como sospechoso del homicidio ocurrido en un gimnasio en Cartago.
Los hechos ocurrieron el 9 de febrero de 2026 en Taras.
La víctima fue identificada como Jeffry Araya, de 34 años, conocido con el alias “Saya”, quien estaba entrenando cuando el pistolero entró y lo atacó a balazos.
“El sospechoso es un masculino de contextura delgada, tez morena y de aproximadamente 18 años de edad, con una estatura cercana a 1,70 metros. Al momento de los hechos vestía camiseta y pantalón de color oscuro, además de zapatos deportivos blanco con negro”, detalló el OIJ.
El OIJ detuvo la tarde del viernes 13 fue detenido en Cartago un hombre de apellido Calderón, quien figura como sospechoso de participar en el homicidio.
Los agentes judiciales indicaron que cualquier información que permita identificar a esta persona es de vital importancia para el avance del caso. Usted puede dar información al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial del OIJ.