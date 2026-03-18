Sucesos

Ataque con arma blanca deja hombre al borde de la muerte en Puntarenas

Un hombre recibió una puñalada en el tórax la noche del martes en Canoas

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Por Silvia Coto

Un hombre fue trasladado en condición crítica la noche del martes al hospital tras ser apuñalado en el tórax en Corredores de Puntarenas.

El hecho se registró a las 9:12 p.m. en el sector de Canoas.

Según el reporte preliminar, en ese sitio se dio una pelea en la que el hombre resultó herido.

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El hombre fue trasladado en condición grave. Foto ilustrativa (Cruz Roja/Cortesía)

A la llegada de los socorristas, el hombre tenía una herida a nivel del tórax, por lo que fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital de Ciudad Neily.

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De momento, no ha trascendido la identidad del herido. Y pese a que la Policía realizó un operativo por lo alrededores, no fue posible dar con el sospechoso.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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