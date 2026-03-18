Ataque con arma blanca deja hombre al borde de la muerte en Puntarenas

Un hombre fue trasladado en condición crítica la noche del martes al hospital tras ser apuñalado en el tórax en Corredores de Puntarenas.
El hecho se registró a las 9:12 p.m. en el sector de Canoas.
Según el reporte preliminar, en ese sitio se dio una pelea en la que el hombre resultó herido.
A la llegada de los socorristas, el hombre tenía una herida a nivel del tórax, por lo que fue estabilizado y trasladado de urgencia al Hospital de Ciudad Neily.
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De momento, no ha trascendido la identidad del herido. Y pese a que la Policía realizó un operativo por lo alrededores, no fue posible dar con el sospechoso.