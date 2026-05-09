Ataque armado en Corredores deja un hombre fallecido dentro de un carro

Otro violento hecho sacudió al país, esta vez la noche de este viernes 8 de mayo en la zona sur del país, luego de que un hombre fuera asesinado a balazos dentro de un vehículo en barrio San Gil, en Canoas de Corredores.

La emergencia fue atendida por la Cruz Roja Costarricense tras recibir la alerta a las 8:17 p. m., según confirmó Alexander Porras, de la central de monitoreo de la institución.

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Un violento hecho ocurrió la noche de este viernes en barrio San Gil, en Corredores. Foto: Archivo

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron al sitio, encontraron a la víctima dentro de un automóvil, con múltiples impactos de bala.

De manera preliminar trascendió que el hombre presentaba heridas principalmente en la cabeza y en uno de los hombros.

La víctima fue declarada fallecida en el lugar.

Agentes judiciales se trasladaron a la escena para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento no ha trascendido la identidad del fallecido.