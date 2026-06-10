Sucesos

Ataque armado en Cristo Rey deja muerto a un adolescente de 16 años

El menor fue atacado cuando, según el OIJ un hombre le disparó en el tórax

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Por Silvia Coto

Las autoridades judiciales investigan el asesinato de un joven de 16 años ocurrido la noche de este martes en el barrio Cristo Rey, en San José.

El joven murió en el Hospital donde fue llevado en un carro particular (Diana Mndez)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer el caso este miércoles y, según información preliminar, un hombre habría pasado por el lugar y disparó en contra del joven, impactándolo en el tórax.

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Tras el ataque, el menor fue trasladado de emergencia en un vehículo particular hasta el Hospital La Carit, donde fue declarado fallecido pese a los esfuerzos médicos.

Luego del hecho, las autoridades judiciales iniciaron un operativo para ubicar al responsable del ataque, quien huyó de la escena tras realizar los disparos.

El caso se mantiene en investigación para determinar el móvil del crimen y dar con el paradero del sospechoso.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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