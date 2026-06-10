Cuerpo de Alejandro Calderón habría sido hallado en hostal de Bogotá, está sería la posible causa de muerte

La Fiscalía colombiana reveló el sitio en el que encontraron el cuerpo del costarricense Alejandro Gerardo Calderón Hernández, así como una posible causa de muerte, dentro de una investigación que continúa en curso.

Según información publicada por medios Colombianos, como Minuto 60, se tiene conocimiento de que el cuerpo fue localizado el pasado 30 de mayo en un hostal ubicado en el barrio La Favorita, en el centro de Bogotá.

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Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado a la sede del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se realizó el proceso de identificación correspondiente.

En ese procedimiento se determinó la plena identidad del fallecido, como el ciudadano costarricense Alejandro Calderón Hernández, quien había sido reportado como desaparecido el 29 de mayo.

Alejandro Calderón Hernández es el costarricense que murió en Colombia. (Busquemos a Nano/Facebook)

Los primeros resultados forenses, de carácter preliminar, indican que el fallecimiento habría estado relacionado con una posible falla cardíaca. Sin embargo, las autoridades han señalado que el caso continúa bajo estudio y no se descartan otras valoraciones médicas complementarias.

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“Se concluyó que era el ciudadano costarricense reportado como desaparecido. De igual manera, los análisis indican que habría fallecido por una falla cardíaca”, detalló la Fiscalía a ese medio.

El caso quedó a cargo de un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, quien asumió la indagación para esclarecer completamente las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no han emitido un informe final sobre el caso, por lo que toda la información se mantiene en condición preliminar.

Michael Soto, director a.i del OIJ, aseguró a Noticias Repretel que de momento el caso se maneja como una muerte por causas naturales.