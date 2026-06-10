Cancillería mantiene acompañamiento consular a familia de Alejandro Calderón en Colombia

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica informó que mantiene un acompañamiento consular con la familia de Alejandro Gerardo Calderón Hernández, tras la confirmación por parte de autoridades colombianas del hallazgo del cuerpo del costarricense en Bogotá.

El cuerpo de Alejandro Calderón fue encontrado por las autoridades colombianas (Cortesía/cortesía)

Según detalló la institución, desde el momento en que se reportó la desaparición del ciudadano costarricense en territorio colombiano, se ha brindado asistencia constante a sus allegados y coordinación con las autoridades locales.

El Ministerio reiteró que este apoyo se mantendrá durante todo el proceso de trámites, diligencias legales y gestiones de repatriación que correspondan.

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Asimismo, se indicó que el canciller Manuel Tovar sostuvo comunicación directa con la familia del joven para expresar el respaldo del Gobierno de Costa Rica y transmitir sus condolencias.

La Cancillería no brindó detalles adicionales sobre el caso ni sobre las circunstancias del fallecimiento, y señaló que la investigación continúa en manos de las autoridades colombianas.