Confirman muerte de Alejandro Calderón, el costarricense desaparecido en Colombia

La familia de Alejandro Gerardo Calderón Hernández, conocido cariñosamente como “Nano”, confirmó este miércoles que el cuerpo hallado en Bogotá, Colombia, corresponde al costarricense que permanecía desaparecido desde finales de mayo.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en la página de Facebook “Busquemos a Nano”, creada para apoyar su búsqueda.

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“Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como ‘Nano’”, informó la familia.

Alejandro Calderón Hernández falleció en Colombia. (Busquemos a Nano/Facebook)

Los allegados señalaron que actualmente se encuentran realizando las diligencias correspondientes junto a las autoridades colombianas.

“En este momento nos encontramos realizando los trámites y diligencias correspondientes junto a las autoridades”, agregaron.

Asimismo, expresaron gratitud por haber obtenido una respuesta tras días de incertidumbre.

“Agradecemos a Dios que, en medio de tanto dolor e incertidumbre, haya permitido encontrarlo y brindarle a su familia una respuesta”, señalaron.

La familia también aprovechó el mensaje para agradecer las muestras de solidaridad que recibieron desde que se reportó la desaparición del herediano.

“Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos acompañaron con sus oraciones, apoyo, solidaridad y muestras de cariño durante estos días”, indicaron.

Además, solicitaron respeto y privacidad para enfrentar este momento de duelo.

“Respetuosamente solicitamos comprensión y privacidad para la familia en estos momentos de profundo duelo. Por el momento no estaremos brindando entrevistas a medios de comunicación”, concluye el comunicado.

Alejandro Calderón, vecino de Heredia, desapareció en Bogotá, Colombia, donde se encontraba realizando un viaje relacionado con la compra de mercadería para su negocio.