Código QR destapó la verdadera relación entre un niño y la pareja que intentó cruzar la frontera

Una pareja mexicana fue detenida por la Policía Profesional de Migración en la frontera de Peñas Blancas, luego de que las autoridades detectaran que llevaban un niño pequeño que no tenía parentesco con ellos.

Según informó la Dirección General de Migración y Extranjería, la detención ocurrió la noche del martes durante los controles migratorios que se realizan en el puesto fronterizo.

La pareja fue detenida y el niño está en manos del PANI (Migración/cortesía)

Las autoridades detallaron que durante el abordaje los ocupantes mostraron un comportamiento que despertó sospechas entre los oficiales, por lo que se realizó una revisión secundaria de los documentos aportados.

Fue durante los diferentes filtros de verificación cuando los agentes identificaron inconsistencias en el certificado de nacimiento presentado para acreditar el vínculo con el menor.

Las autoridades señalaron que, al escanear el código QR contenido en el documento físico, la información obtenida no coincidía con los datos mostrados en el certificado.

La revisión permitió determinar preliminarmente que el niño no sería hijo de la pareja y que tampoco existiría un vínculo familiar entre las personas involucradas.

Ante estos hallazgos, la pareja fue detenida y este miércoles será puesta a las órdenes del Ministerio Público, donde será indagada por el presunto delito de uso de documento falso y una posible sustracción de menor.

El niño no tiene parentesco con los detenidos. Foto: Migración (Dirección General de Migración y Extranjería (DGME)/Dirección General de Migración y Extranjería (DGME))

Mientras tanto, el niño quedó bajo protección de las autoridades.

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“El menor de edad quedó bajo la protección de los oficiales, mientras se coordinaba con las autoridades del Patronato Nacional de la Infancia el resguardo respectivo”, indicó Migración.

El caso se mantiene bajo investigación para determinar las circunstancias en las que el menor viajaba con la pareja y esclarecer si se cometió algún otro delito relacionado con los hechos.