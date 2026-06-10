Familia de Alejandro Calderón publica nuevo mensaje tras hallazgo de cuerpo en Colombia

La familia de Alejandro Gerardo Calderón Hernández, el costarricense desaparecido en Bogotá, Colombia, publicó este miércoles un nuevo mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los últimos días y confirmó que continúa a la espera de información oficial por parte de las autoridades.

Alejandro Calderón desapareció en Bogotá, Colombia. (Facebook/Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia)

A través de la página de Facebook “Busquemos a Nano”, creada para apoyar la búsqueda del herediano, los allegados indicaron que todavía no cuentan con una reconfirmación oficial sobre la información del hallazgo de un cuerpo.

“Por el momento, estamos a la espera de la reconfirmación oficial de la información recibida. Por respeto al proceso y a la familia, estaremos comunicando cualquier novedad en su debido momento y a través de los canales correspondientes”, señalaron en el comunicado.

Pese al hallazgo de un cuerpo, los allegados de Calderón insistieron en que todavía deben cumplirse una serie de procedimientos antes de contar con una confirmación definitiva.

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La familia adelantó que eventualmente deberá desplazarse a Colombia para realizar las diligencias que correspondan dentro del proceso.

Por ahora, no se han brindado detalles sobre las fechas o los trámites específicos que deberán efectuarse.

Los familiares también aprovecharon para agradecer el acompañamiento que han recibido desde que se dio a conocer la desaparición de Alejandro.

“Agradecemos profundamente el acompañamiento, el respeto, las oraciones y el apoyo que hemos recibido durante estos días”, expresaron.

Alejandro Calderón desapareció el pasado 29 de mayo en Bogotá, Colombia, donde se encontraba realizando un viaje de negocios relacionado con la compra de mercadería para su emprendimiento.