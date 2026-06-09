Familia de Alejandro Calderón da nueva e importante información ligada a su desaparición en Colombia

La familia de Alejandro Calderón Hernández, el tico que desapareció hace 11 días en Bogotá, Colombia, reveló nueva e importante información relacionada con el misterioso caso.

Por medio de la página de Facebook “Busquemos a Nano”, la cual fue creada para recibir información sobre el paradero de Alejandro, sus seres queridos dieron a conocer lo que pasó con él pocos segundos después de que salió del hotel en el que se hospedaba.

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“Lo último informado: en cámaras se observa a Alejandro saliendo del hotel y abordando un taxi. Aún no tenemos resultados sobre placas, recorrido ni información clara de su paradero”, publicó dicha página.

Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes 29 de mayo en Bogotá, Colombia (Facebook/Alejandro Calderón desapareció el pasado viernes en Bogotá, Colombia)

De acuerdo con la información brindada por los seres queridos de Nano, como le dicen de cariño, Alejandro se estaba hospedando en el Hotel Artístico, Carrera 8 N.° 17-86, centro de la ciudad de Bogotá, donde se le vio por última vez el pasado 29 de mayo.

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“Han pasado 11 días y seguimos sin respuestas concretas. Vivimos entre el miedo, la desesperación y la incertidumbre.

“Hoy nos preguntamos con dolor: ¿cómo no tener miedo de viajar a Colombia si no hay respuestas claras en un caso como este? Pedimos apoyo a autoridades, medios y ciudadanía".

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Lo que ha trascendido hasta la fecha es que Alejandro, quien es vecino del barrio Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia, viajó a Bogotá para comprar mercadería para la tienda virtual que tiene junto a su pareja.

Según sus seres queridos, Alejandro ya había viajado en otras ocasiones a esa ciudad, por lo que conocía la zona.