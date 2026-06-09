Sucesos

Doloroso desenlace: confirman muerte de niña de 2 años en un servicio de hueco en Los Chiles

La menor había sido reportada como desaparecida desde el lunes

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Por Alejandra Morales

La esperanza de encontrarla con vida terminó este martes de la peor manera para una familia de Los Chiles, Alajuela, luego de que las autoridades confirmaran el fallecimiento de una niña, de 2 años, que había sido reportada como desaparecida desde el lunes.

La pequeña había sido reportada como desaparecida desde el lunes, situación que generó preocupación entre familiares, vecinos y cuerpos de emergencia que seguían de cerca el caso.

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La Cruz Roja confirmó la lamentable muerte de la niña. Foto RCP Noticias.
La Cruz Roja confirmó la lamentable muerte de la niña. Foto RCP Noticias. (Facebook/La Cruz Roja confirmó la lamentable muerte de la niña. Foto RCP Noticias.)

Hallazgo ocurrió este martes

La menor fue localizada durante la mañana de este martes en un servicio de hueco ubicado en la comunidad.

Tras el hallazgo, las autoridades se desplazaron al sitio para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Comunidad consternada

La noticia ha provocado una profunda consternación entre los habitantes de la zona, quienes mantenían la esperanza de que la niña fuera encontrada con vida.

Las autoridades judiciales deberán determinar ahora las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y esclarecer cómo llegó la menor al lugar donde fue encontrada.

El caso permanece bajo investigación.

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Niña de dos años desaparecida y hallada sin vida en servicio de huecoEl Amparo de Los Chiles
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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