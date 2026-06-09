Consternación por la muerte de joven policía penitenciario en accidente en el Cerro de la Muerte

La muerte de William Beita Zúñiga, de 29 años, ha provocado una profunda tristeza entre familiares, amigos y compañeros de trabajo, luego de que perdiera la vida en un accidente de tránsito ocurrido este lunes en la Vuelta de la Monja, en el Cerro de la Muerte.

Beita laboraba como policía penitenciario en el Centro de Atención Institucional San José (cárcel de San Sebastián) y era vecino de la comunidad de La Amistad, en Pérez Zeledón.

William Beita Zúñiga, oficial de la policía penitenciaria fallecido en un accidente (Cortesía/Cortesia)

Según información conocida por allegados, el joven regresaba a su casa después de cumplir una jornada laboral de varios días cuando ocurrió la tragedia.

El reporte judicial

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que el motociclista viajaba en sentido de Cartago hacia Pérez Zeledón cuando derrapó por razones que aún se investigan. Tras la caída, fue atropellado por un vehículo que circulaba en sentido contrario, falleciendo en el sitio.

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Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y muestras de cariño hacia el joven funcionario.

Desde el ámbito de la Policía Penitenciaria también expresaron su pesar por la pérdida.

“William Beita Zúñiga nos ha dejado, ha partido a la casa del Padre. Una lamentable, trágica noticia que enluta a la familia penitenciaria. Laboraba en el Centro de Atención Institucional San José. Paz a sus restos, que Dios lo reciba en su Santa Gloria”, señala uno de los mensajes compartidos por compañeros.

Huella en la comunidad

Por su parte, la empresa Construcciones Rivera recordó con cariño a quien en algún momento formó parte de su equipo de trabajo.

“Con profundo pesar, en Construcciones Rivera lamentamos el fallecimiento de William Beita Zúñiga, quien formó parte de nuestro equipo de trabajo. Sin embargo, para nosotros William fue mucho más que un colaborador: fue un gran amigo, una persona noble, trabajadora y de buen corazón, que dejó una huella especial en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir con él”, publicó la empresa en Facebook

El accidente permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales.