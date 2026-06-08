Ya se sabe quién era la mujer hallada fallecida en unas cabinas en Cartago

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago identificaron a la mujer que fue hallada sin vida dentro de unas cabinas ubicadas en El Guarco de Cartago.

La fallecida corresponde a una mujer de apellido Brenes, de 39 años.

Según la información suministrada por las autoridades judiciales, al momento de la inspección del cuerpo no se observaron lesiones visibles que permitieran determinar de forma inmediata las circunstancias de su muerte.

Por esta razón, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial, donde especialistas le practicarán la autopsia para establecer la causa y la forma de muerte.

La mujer tenía 39 años y ahora se investiga la causa de su muerte. (Silvia Coto)

El caso continúa bajo investigación por parte del OIJ, a la espera de los resultados forenses que permitan esclarecer lo ocurrido.

La Fuerza Pública indicó que, al parecer, la mujer llegó a dicho alojamiento en compañía de un hombre la noche del domingo.

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“Se atiende un llamado en el motel, sobre una mujer que ingresó la noche de ayer (domingo) junto con su pareja, y el día de hoy ella amanece sin signos vitales. Cruz Roja en el lugar confirma el fallecimiento”, señala el reporte policial.

Las autoridades judiciales no dieron ningún detalle sobre el acompañante de la mujer.

El caso está en investigación.