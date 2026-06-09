Noche trágica en Turrialba dejó a un hombre muerto y una mujer hospitalizada

Un hombre perdió la vida y una mujer resultó gravemente herida tras un accidente de tránsito ocurrido la noche de este lunes en Grano de Oro de Turrialba.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja a las 8:31 p. m., luego de que se informara sobre una colisión entre una motocicleta y un vehículo.

Una colisión entre moto y carro terminó en tragedia. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

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Hombre murió en el lugar

Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia encontraron a dos personas afectadas por el violento impacto.

“Las unidades en el sitio valoraron a dos pacientes: una mujer adulta que fue trasladada en condición delicada al Hospital William Allen de Turrialba y un hombre adulto que fue declarado sin signos vitales en la escena”, informó la Cruz Roja.

La mujer fue llevada de emergencia al centro médico, donde recibe atención especializada.

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Investigan cómo ocurrió el accidente

Por el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de las personas involucradas, ni las circunstancias que provocaron el choque.

El caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, que deberán determinar cómo ocurrió la colisión y las posibles causas del fatal accidente.