Sospechosos de vender armas de fuego serían los responsables de disparar contra el edificio Torre Z del OIJ

El decomiso de un arma de fuego robada durante una operación encubierta del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) habría sido el detonante del ataque armado contra el edificio de Torre Z, en San Pedro de Montes de Oca.

Así lo revelaron las autoridades judiciales este martes durante una serie de allanamientos realizados en La Unión de Cartago y San Ramón de Tres Ríos, donde fueron detenidos dos sospechosos vinculados con el caso.

Sospechosos estarían ligados con venta de armas. (OIJ/OIJ)

Represalia contra el OIJ

Los detenidos son un hombre de apellido Abarca, de 24 años, y otro de apellido Amador, de 18 años.

Según explicó Michael Soto, director interino del OIJ, la investigación permitió determinar que el ataque contra el edificio habría sido una represalia contra la institución.

“Establecemos que esto es una represalia contra la institución, porque un mes antes a uno de estos sujetos se le decomisó un arma de fuego robada que estaba tratando de comercializar con un agente encubierto”, manifestó Soto.

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Los operativos se realizan dos meses después del ataque armado que dejó varios impactos de bala en una sede del OIJ en Montes de Oca. (OIJ/OIJ)

Dispararon entre 16 y 20 veces

Los hechos ocurrieron el 16 de abril anterior, a las 2:36 a. m.

De acuerdo con la investigación, los sospechosos viajaban en un vehículo cuando pasaron frente al edificio de Torre Z y abrieron fuego en múltiples ocasiones.

“Estos sujetos viajaban en un vehículo, pasan y disparan en múltiples ocasiones contra el edificio. Hacen entre 16 y 20 disparos e impactan en cinco o seis ocasiones el edificio”, detalló Soto.

Por estos hechos, los sospechosos son investigados por el delito de tentativa de homicidio.

Decomisan armas durante allanamientos

Durante los operativos realizados este martes, los agentes judiciales decomisaron un fusil AR-15, un arma calibre 9 milímetros y municiones.

Las autoridades confirmaron que tienen identificados a tres sospechosos en total, aunque, de momento, únicamente dos han sido detenidos.

La investigación continúa para ubicar al tercer implicado y esclarecer por completo el ataque contra la sede policial.