Sucesos

Siete casquillos y daños en el quinto y sexto piso del “cerebro” del OIJ tras balacera en Los Yoses

Disparos en la madrugada impactaron oficinas de Planes y Operaciones; autoridades investigan si el hecho iba dirigido contra el OIJ

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales y Adrián Galeano Calvo

Siete casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros fueron localizados por agentes judiciales tras una balacera ocurrida la madrugada de este jueves 16 de abril, en las cercanías del edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el sector de Los Yoses, a pocos metros de la rotonda de la Hispanidad.

El incidente se registró alrededor de las 2 a. m., cuando se dio un accionamiento de arma de fuego en vía pública, cuyos disparos terminaron impactando el inmueble donde funcionan oficinas clave de la institución.

LEA MÁS: Realizan operativo por disparos contra edificio del OIJ en San Pedro

El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI.
El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI. (cortesía/El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI.)

Impactos en el “cerebro” del OIJ

De acuerdo con la información preliminar, los proyectiles provocaron daños en la parte interna del edificio, específicamente en el costado norte, entre los pisos quinto y sexto, donde se ubican oficinas de Planes y Operaciones (OPO), consideradas estratégicas dentro del OIJ.

Impactos de bala en edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca.
En el muro y las ventanas quedaron los huecos de las balas. Foto: Christhian Montero (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que se encuentran investigando las circunstancias en las que ocurrieron los disparos.

“Por la hora y las zonas en las que se dan los hechos es usual que se han dado este tipo de accionamientos en la vía pública; estamos trabajando en los detalles del caso para determinar la forma y el posible móvil”, indicó Muñoz.

LEA MÁS: Papá de empleado de Subway se convirtió en el héroe de su hijo por lo que hizo para que atraparan a quienes lo asaltaron

¿Ataque dirigido o hecho aislado?

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y analizan si los disparos iban dirigidos contra la institución o si corresponden a otro tipo de situación ocurrida en la vía pública.

Afortunadamente, debido a la hora en que ocurrieron los hechos, no había personal dentro del edificio, por lo que no se reportaron personas heridas. Además, los daños materiales fueron catalogados como no complejos.

Antecedente reciente

Este hecho se suma a otros incidentes similares registrados en días recientes, como el caso de la Biblioteca Nacional, que también sufrió daños producto de disparos, lo que genera preocupación por este tipo de situaciones en zonas urbanas.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
balazos en la Torre Z del OIJbalacera en Los Yoses
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.