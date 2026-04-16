Siete casquillos y daños en el quinto y sexto piso del “cerebro” del OIJ tras balacera en Los Yoses

Siete casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros fueron localizados por agentes judiciales tras una balacera ocurrida la madrugada de este jueves 16 de abril, en las cercanías del edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el sector de Los Yoses, a pocos metros de la rotonda de la Hispanidad.

El incidente se registró alrededor de las 2 a. m., cuando se dio un accionamiento de arma de fuego en vía pública, cuyos disparos terminaron impactando el inmueble donde funcionan oficinas clave de la institución.

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El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI. (cortesía/El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI.)

Impactos en el “cerebro” del OIJ

De acuerdo con la información preliminar, los proyectiles provocaron daños en la parte interna del edificio, específicamente en el costado norte, entre los pisos quinto y sexto, donde se ubican oficinas de Planes y Operaciones (OPO), consideradas estratégicas dentro del OIJ.

En el muro y las ventanas quedaron los huecos de las balas. Foto: Christhian Montero (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)

El subdirector del OIJ, Vladimir Muñoz, explicó que se encuentran investigando las circunstancias en las que ocurrieron los disparos.

“Por la hora y las zonas en las que se dan los hechos es usual que se han dado este tipo de accionamientos en la vía pública; estamos trabajando en los detalles del caso para determinar la forma y el posible móvil”, indicó Muñoz.

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¿Ataque dirigido o hecho aislado?

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y analizan si los disparos iban dirigidos contra la institución o si corresponden a otro tipo de situación ocurrida en la vía pública.

Afortunadamente, debido a la hora en que ocurrieron los hechos, no había personal dentro del edificio, por lo que no se reportaron personas heridas. Además, los daños materiales fueron catalogados como no complejos.

Antecedente reciente

Este hecho se suma a otros incidentes similares registrados en días recientes, como el caso de la Biblioteca Nacional, que también sufrió daños producto de disparos, lo que genera preocupación por este tipo de situaciones en zonas urbanas.

El caso se mantiene en investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.