Realizan operativo por disparos contra edificio del OIJ en San Pedro

En estos momentos los cuerpos policiales mantienen un operativo en San Pedro de Montes de Oca, San José, debido a que la mañana de este jueves un edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue impactado por varios disparos.

LEA MÁS: “¿Qué se hizo, mi amor?“: imagen revela la última conversación que Junieysis tuvo con su novio antes de ser asesinada

El operativo, en el que se acordonó el área, tiene lugar cerca del Mall San Pedro, específicamente en el edificio que se encuentra a la par del local de Pequeño Mundo.

El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI. (cortesía/El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI.)

En dicho edificio se encuentran ubicadas las oficinas de Planes y Operaciones del OIJ.

LEA MÁS: Asaltantes disparan contra cliente que evitó robo en minisúper

De acuerdo con fuentes policiales, el edificio recibió varios impactos de bala, afortunadamente de momento no se reporta ninguna persona herida.

LEA MÁS: (Video) Ellos son los sospechosos del doble homicidio en conocido motel

La Teja consultó al OIJ sobre esta situación e indicaron que en los próximos minutos se referirán al tema.