Sucesos

Realizan operativo por disparos contra edificio del OIJ en San Pedro

De momento el OIJ no ha brindado una versión oficial de lo sucedido

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Por Adrián Galeano Calvo y Alejandra Morales

En estos momentos los cuerpos policiales mantienen un operativo en San Pedro de Montes de Oca, San José, debido a que la mañana de este jueves un edificio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fue impactado por varios disparos.

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El operativo, en el que se acordonó el área, tiene lugar cerca del Mall San Pedro, específicamente en el edificio que se encuentra a la par del local de Pequeño Mundo.

El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI.
El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI. (cortesía/El operativo se realiza alrededor del edificio del OIJ en San Pedro de Montes de Oca. Foto ANI.)

En dicho edificio se encuentran ubicadas las oficinas de Planes y Operaciones del OIJ.

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De acuerdo con fuentes policiales, el edificio recibió varios impactos de bala, afortunadamente de momento no se reporta ninguna persona herida.

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La Teja consultó al OIJ sobre esta situación e indicaron que en los próximos minutos se referirán al tema.

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balazos edificio OIJ San Pedro
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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