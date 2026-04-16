(Video) Ellos son los sospechosos del doble homicidio en conocido motel

Dos hombres son buscados por las autoridades judiciales como sospechosos de participar en el doble homicidio de un hombre de apellido Montero, de 44 años, y una mujer de apellido Cedeño, de 35, quienes fueron atacados a balazos cuando llegaban a un motel en Pavas, San José.

Los sospechosos quedaron grabados en varias cámaras de seguridad y el OIJ dio a conocer parte de estas imágenes, mientras ellos continúan armando el rompecabezas de este hecho.

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Sospechosos Homicidio En Motel

Uno de los sospechosos vestía pantalón de mezclilla, abrigo negro y portaba un bolso tipo maletín. Presuntamente, este individuo llegó al sitio donde los sospechosos habrían abandonado la motocicleta y procedió a arrastrarla varios metros.

El segundo sospechoso también vestía jeans y abrigo negro, además de tenis blancas, una cinta reflectiva verde y un casco de motociclista naranja, quien aparentemente brindó asistencia a su cómplice tras el ataque.

Dos hombres son buscados por las autoridades judiciales como sospechosos de participar en el doble homicidio en un motel en Pavas. Foto: Captura de video OIJ (Captura de video OIJ/Captura de video OIJ)

Este violento hecho ocurrió el 27 de octubre de 2025 a las 9:56 p. m., cuando las víctimas se desplazaban en un vehículo blanco y, ya dentro del recinto, fueron abordadas por dos sujetos que viajaban en una motocicleta. Según las investigaciones, el acompañante habría sacado un arma de fuego y disparado en reiteradas ocasiones contra los ocupantes del automóvil.

Dos hombres son buscados por las autoridades judiciales como sospechosos de participar en el doble homicidio en un motel en Pavas. Foto: Captura de video OIJ (Captura de video OIJ/Captura de video OIJ)

El conductor fue declarado sin signos vitales en la escena, mientras que la mujer, quien viajaba como acompañante, fue trasladada de emergencia a un centro médico, donde falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que, en caso de contar con información que permita identificar o ubicar a los sospechosos, se comuniquen de manera confidencial al Centro de Información Confidencial a través del teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645.