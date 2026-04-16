“¿Qué se hizo, mi amor?“: imagen revela la última conversación que Junieysis tuvo con su novio antes de ser asesinada

Una captura de pantalla de un celular revela la última conversación que Junieysis Merlo, de 29 años, tuvo con su actual novio el mismo día en el que fue asesinada.

Dicho pantallazo forma parte del expediente judicial que se lleva por el femicidio de Merlo, quien habría sido asesinada el 31 de marzo y cuyo cuerpo fue encontrado enterrado dentro de una fosa el pasado 9 de abril.

De acuerdo con el documento judicial, el pantallazo fue suministrado por un nicaragüense apellidado Huete, quien dijo ser el novio de Junieysis. Ellos mantenían una relación sentimental a distancia, pues Huete vive en Florida, Estados Unidos.

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Junieysis Adely Merlo Espinoza, la tiktoker desaparecida en Costa Rica. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

En la imagen se observa cómo Huete tiene el contacto guardado como “Mi Amor”, y lo primero que se observa es una videollamada que duró 15 minutos.

Luego aparece el siguiente mensaje de Merlo: “Leyó la descripción de la casa?”, seguido de una imagen sobre una casa en alquiler. Según el expediente, la pareja andaba buscando una casa pues tenían planeado irse a vivir juntos y llevarse a las gemelas de Merlo.

De seguido, Huete le respondió “¿Qué tiene de malo mi amor? Ya miré lo malo, máximo 3 personas”, haciendo referencia de que esa vivienda no les servía dado que ellos eran cuatro, contando a la dos niñas de 4 años.

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El siguiente mensaje de Huete se dio casi hora y media después, cuando este le escribió a Junieysis “Qué se hizo mi amor”. El extranjero esperó media hora y al ver que Merlo no respondió hizo una videollamada, la cual no fue contestada.

La conversación entre la pareja se dio el pasado 31 de marzo, mismo día en el que Junieysis fue asesinada. (cortesía/La conversación entre la pareja se dio el pasado 31 de marzo, mismo día en el que Junieysis fue asesinada.)

Según consta en la imagen, entre el último mensaje enviado por Junieysis y la respuesta de Huete había pasado tan solo poco más de media hora. Además, los mensajes del novio le seguían llegando a Merlo, pues en la imagen se aprecia que todos aparecían con doble check.

Según Huete, esa última conversación la tuvieron a eso de las 6:30 a.m. (hora de Costa Rica) del pasado martes 31 de marzo.

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La pareja se encontraba muy entusiasmada, pues habían planeado verse este mes de abril en Costa Rica por un motivo muy especial.

“El plan era que él (Huete) llegaba al país el 27 de abril y en vista de que celebraban cumpleaños en fechas cercanas, lo celebrarían juntos con las hijas de la femenina”, indica el expediente.

En cuanto a Ramírez, expareja de Merlo y sospechoso del crimen, Huete contó al OIJ que la expareja de la madre sabía de la relación que él mantenía con Junieysis, pero este no estaba de acuerdo, pese a que ya no era nada de ella.