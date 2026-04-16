Sucesos

Fotos muestran las cámaras que sospechoso de matar a Junieysis habría escondido hasta en el baño de la casa para espiarla

La investigación señala que el sospechoso también tenía varios celulares escondidos que usaba para grabar las conversaciones de Junieysis

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Por Adrián Galeano Calvo

Junieysis Merlo, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de una fosa a escasos metros de su casa en Santa Ana, San José, habría sido vigilada por cámaras espía en todo momento, incluso cuando se encontraba en el baño.

Así lo revela el expediente judicial que se lleva por este presunto femicidio, en el cual agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informaron sobre el hallazgo de al menos tres cámaras espías ubicadas dentro de la casa en la que Merlo vivía junto a sus gemelas de 4 años y su expareja, un hombre apellidado Ramírez, de 57 años, quien es el principal sospechoso.

Cámara encontrada en la habitación de la planta bajo.
Esta fue una cámara encontrada en la planta baja de la casa. (expediente judicial/expediente judicial)

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“Se trata de cámaras espía, son dispositivos de videovigilancia de tamaño reducido, diseñados para pasar desapercibidos y grabar imágenes o videos sin llamar la atención”, indica el legajo.

De acuerdo con el expediente judicial, los agentes indicaron que se trataba de tres dispositivos con la inscripción “HD CAM”, los cuales contenían una aparente tarjeta de memoria y estaban conectados a la corriente.

El primero de estos fue ubicado en una habitación de la planta baja de la casa, específicamente en la esquina derecha del cielo raso.

Esta cámara apareció en el baño de la habitación de la planta baja.
Esta es la cámara encontrada en uno de los baños. (expediente judicial/expediente judicial)

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Otro de los dispositivos fue encontrado en esa misma planta baja, pero esta vez en un baño, específicamente en un oficio de un plafón.

La última cámara espía estaba en la sala, en el “sector central del cielo raso”, señala el informe judicial.

En el expediente no se presenta una conclusión señalando que haya sido Ramírez quien colocó y utilizó esas cámaras, sin embargo, todo apunta que él sería el responsable, pues varios de los seres queridos de Merlo aseguraron que Ramírez la mantenía vigilada.

Esta es la cámara que apareció en el cielo raso de la sala.
En el cielo raso de la sala se encontró una tercer cámara. (expediente judicial/expediente judicial)

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Ejemplo de esto es la declaración dada por una de las hermanas de Junieysis, quien dijo que en diciembre del año pasado ella encontró un celular escondido en su cuarto, en el cual se grabaron varias de sus conversaciones.

Al parecer, Merlo enfrentó a Ramírez para reclamarle y este le habría dicho que tenía al menos otros ocho teléfonos en la vivienda grabándola.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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