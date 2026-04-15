Lo que el sospechoso de matar a Junieysis le sopló a un vecino antes del hallazgo

Un testimonio incluido en el expediente del caso de la desaparición de Junieysis Merlo revela detalles sobre lo que su esposo habría comentado a un vecino antes de que se le perdiera el rastro.

Según la declaración de un testigo, identificado como de apellido Ramírez, el sospechoso, Gustavo Ramírez, le aseguró que su pareja tenía intenciones de irse para Nicaragua.

Junieysis Adely Merlo Espinoza, de 29 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

De acuerdo con el relato, el esposo también le habría manifestado que él quería quedarse solo con las hijas que ambos tienen en común, unas gemelas de 4 años.

El testigo indicó que la información que maneja sobre una posible salida del país proviene únicamente de lo que el propio Gustavo le comentó.

Además, el vecino relató que el día en que vio por última vez a Junieysis, ella salió caminando sola del condominio, lo saludó y continuó su camino, sin que pudiera precisar hacia dónde se dirigía.

El testigo también señaló que el esposo le expresó preocupación por la desaparición de su pareja, sin darle mayores detalles.

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Además aseguró que nunca había escuchado gritos o discusiones en la vivienda del sospechosos y Junieysis en el condominio Los Pericos en Santa Ana.

Mismo sitio donde fue encontrado el cuerpo sepultado en una fosa.

El 30 de marzo fue la última vez que la familia supo de Junieysis.