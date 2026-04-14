Actual novio de Junieysis Merlo reveló los planes que tenían y lo último que conversaron antes de ser asesinada

Un nicaragüense apellidado Huete, quien le aseguró al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ser el actual novio de Junieysis Merlo, reveló los planes que tenía con la muchacha y lo último que conversaron el día en que fue asesinada.

El extranjero, quien vive en el estado de Florida, en Estados Unidos, fue entrevistado por el OIJ y su declaración consta en el expediente judicial por el femicidio de Junieysis, del cual La Teja tiene copia.

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Según lo expuesto en dicho expediente, Huete les dijo a los investigadores que él y Junieysis tenían planeado irse a vivir juntos en Costa Rica.

Junieysis Merlo tenía planes de irse a vivir con su actual pareja. (cortesía/Cortesía)

“Este sujeto dijo que es un nicaragüense radicado en Florida, USA, quien dijo tener varios meses de relación sentimental con la desaparecida, al punto de que ya habían conversado de irse a vivir juntos aquí en Costa Rica”.

Celebrarían juntos

Según el nicaragüense, ambos tenían planeados verse este mismo mes en nuestro país, pues tenían un motivo muy especial para celebrar.

“El plan era que él llegaba al país el 27 de abril y en vista de que celebraban cumpleaños en fechas cercanas, lo celebrarían juntos con las hijas de la femenina”, indica el expediente.

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Otro detalle revelado por Huete en su declaración, es que la última vez que conversaron fue el martes 31 de marzo pasado, día en el que, según la hipótesis del OIJ, ocurrió el asesinato de Merlo.

“Agregó que la última vez que hablaron fue por WhatsApp el 31 de marzo, a las 6:35 a.m., hora de Costa Rica, mediante una videollamada, donde estaban viendo la publicación de una casa de alquiler, posterior a eso, no tuvo más comunicación”.

El cuerpo de Junieysis Merlo Espinoza fue encontrado dentro de una fosa. (oij/Cortesía OIJ)

Gritos del sospechoso

El novio de Junieysis también destacó que el sospechoso de asesinarla, un hombre apellidado Ramírez, de 57 años, y quien era padre de las gemelas de Merlo, sabía de la relación que ellos mantenían.

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“Agregó que Ramírez estaba al tanto de la relación y que eso no era del agrado de este, ya que cada vez que se enteraba que tenían comunicación, Ramírez le gritaba a la desaparecida (pero no sabe qué le decía). Mencionó que en algún momento la desaparecida tuvo otro teléfono, pero que no recuerda el número, ya que hablaron muy pocas veces”, se lee en el documento.

Junieysis desapareció el 31 de marzo y su cuepo fue encontrado el pasado jueves, enterrado en una fosa de 2 metros de profundidad, a escasos 500 metros de la casa en la que vivía con el sospechoso, en un lujoso condominio en Salitral de Santa Ana.