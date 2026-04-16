Guarda donde hallaron cuerpo de Junieysis Merlo podría meterse en grave problema por lo que le dijo al OIJ

Un guarda de seguridad del lujoso condominio en el que se encontró enterrado el cuerpo de Junieysis Merlo, de 29 años, podría meterse en graves problemas por lo que le dijo a unos investigadores días antes de que se realizara el macabro hallazgo.

Esto se debe a que, según el expediente judicial, el guarda habría brindado una declaración falsa al ser entrevistado por los agentes judiciales, motivo por el cual su celular fue decomisado.

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Según el expediente judicial, el vigilante fue entrevistado por los investigadores entre los días 2 y 7 de abril, con el propósito de conocer si este observó si Junieysis salió del condominio en compañía de sus gemelas de 4 años y su expareja, un hombre apellidado Ramírez, de 57 años, quien es sospechosos del femicidio.

El sospechoso de matar a Junieysis era su expareja (cortesía/cortesía)

“... A cuatro investigadores les manifestó que el día 31 de marzo en horas de la mañana la señora Junieysis Adely Merlo Espinoza, había salido del residencial acompañando a Gustavo Ramírez, dentro del carro.

“Así como también les indica a los investigadores que iba adelante (Junieysis), luego que lo que logra ver son siluetas y luego la ve sentada adelante, por lo que con la localización de la femenina, se determina que su versión es falsa, dando indicios claros de un favorecimiento para Gustavo Ramírez, por lo que la licenciada ordenó el decomiso del teléfono para su apertura y observación”, señala el expediente.

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El documento judicial también muestra la entrevista detallada que se realizó a ese guarda, quien incluso dio detalles de cómo iba vestida Junieysis ese día, pese a que el OIJ comprobó que ella nunca salió del condominio.

El cuerpo de Junieysis Adely Merlo Espinoza fue encontrado en una fosa el pasado 9 de abril. (oij/Cortesía OIJ)

“Sobre las vestimentas que portaban los ocupantes (del carro), expresó que la acompañante (reportada como desaparecida) portaba una blusa de color oscuro, con el pelo recogido (...) indicó que el vehículo, a los veinticinco minutos aproximadamente, ingresó de nuevo al condominio, en este caso solo viajaban el chófer y las niñas, sin la reportada”.

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Los investigadores a cargo del caso determinaron que ese 31 de marzo Junieysis nunca viajó en el carro del sospechoso, esto lo hicieron por medio del seguimiento que le hicieron a su vehículo por medio de distintas cámaras de seguridad.

Ahora será labor del OIJ averiguar por qué el guarda dio esa declaración cuando se le consultó sobre el caso.