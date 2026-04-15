Panadero habría delatado el sitio clave donde estaba Junieysis Merlo al presumir proyecto de 16 apartamentos

El hecho de presumir sobre un ambicioso proyecto inmobiliario habría sido determinante para que los investigadores del OIJ ubicaran el sitio donde se encontraba el cuerpo de Junieysis Merlo Espinoza, joven madre víctima de un presunto femicidio.

Según se desprende de la investigación judicial, el domingo 5 de abril, dos agentes del OIJ entrevistaron al sospechoso de apellidos Ramírez Calvo con el objetivo de reconstruir el recorrido que realizó el 31 de marzo, último día en que se tuvo conocimiento de que Junieysis estaba con vida.

Durante la conversación el hombre, quien es panadero, habría presumido espontáneamente de sus propiedades y de un proyecto para la construcción de 16 apartamentos en el condominio Los Pericos en Salitral de Santa Ana, San José.

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En el condominio Los Pericos en Santa Ana era donde el sospechoso pretendía construir 16 apartamentos, justo donde estaba enterrado el cuerpo de Junieysis Merlo Espinoza. Foto: José Cordero (Jose Cordero/José Cordero)

Ante esta información, uno de los investigadores le solicitó que indicara cuál era el lote destinado para dicha obra, por lo que el sospechoso los condujo hasta el terreno.

“Espontáneamente indicó que poseía otros lotes en el residencial, en donde uno de ellos tenía pensado construir varios apartamentos. Uno de los investigadores le preguntó cuál era, llevándolos a un lote a 150 metros oeste de la propiedad de Ramírez Calvo, lugar en donde se observó un movimiento de tierra bastante elaborado”, señala parte del expediente judicial.

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Los investigadores y el sospechoso se desplazaban en un vehículo y, al llegar al sitio, uno de los agentes descendió junto a él. En ese momento, Ramírez indicó que días atrás había introducido maquinaria pesada en el terreno, ya que incluso había solicitado permisos para desarrollar el proyecto habitacional.

Junieysis Adely Merlo Espinoza fue enterrada donde pretendían construir 16 apartamentos. Foto: OIJ (oij/Cortesía OIJ)

La investigación también reveló que el sospechoso realizó pagos en efectivo por ¢220.000 y ¢232.000 los días 30 y 31 de marzo, respectivamente, para la ejecución de los trabajos con maquinaria.

Estas fechas coinciden con el periodo de desaparición de Junieysis Merlo, lo que incrementó las sospechas de los agentes y permitió orientar las diligencias hacia ese punto específico.