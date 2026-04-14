Revelan el detonante que llevó a Junieysis Merlo a separarse del padre de sus gemelas

Nuevos detalles de la investigación judicial han permitido conocer el motivo que llevó a Junieysis Merlo Espinoza a poner fin a su relación con Gustavo Ramírez Calvo, principal sospechoso de su asesinato.

De acuerdo con el testimonio de Marjorie Merlo, hermana de la víctima, la decisión de separarse se produjo luego de que Junieysis revisara las cámaras de seguridad de la panadería de su entonces pareja y observara comportamientos acosadores de Ramírez hacia una empleada.

“Gustavo es una persona acosadora, la relación terminó porque en las grabaciones de la panadería observó a Gustavo acosar a una empleada, por eso se separaron”, indicó Marjorie ante las autoridades judiciales.

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La investigación también señala amenazas, vigilancia y control como parte de la relación. Foto: Tomada de redes sociales. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Celos, vigilancia y control

El expediente también revela un patrón de celos, control y vigilancia por parte del sospechoso.

Según el testimonio, la última vez que Junieysis viajó a Nicaragua fue en diciembre del 2025. Al regresar, encontró un celular de Ramírez que contenía grabaciones de conversaciones privadas que ella había sostenido.

Cuando lo confrontó, el hombre le habría confesado que tenía ocho teléfonos grabándola.

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Intento de huida frustrado

Junieysis intentó escapar hacia Nicaragua junto a sus hijas gemelas. Sin embargo, el plan fue descubierto por la empleada doméstica, lo que habría provocado un mayor control por parte del sospechoso.

Según la investigación, a partir de ese momento Ramírez ordenó que nadie pudiera visitar a Junieysis y que ella no pudiera salir del condominio Los Pericos, en Salitral de Santa Ana, limitando significativamente su libertad.

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Ramírez Calvo fue detenido por el presunto delito de femicidio. (OIJ/Cortesía)

Amenazas y comportamiento agresivo

Otro de los testimonios incluidos en el expediente es el de Nexi Merlo, quien describió a Ramírez como una persona agresiva y de carácter explosivo. Incluso, en una ocasión, habría amenazado de muerte a Junieysis.

Además, cuando el sospechoso se enteró de que la joven había iniciado una relación con un nicaragüense residente en Estados Unidos, presuntamente le manifestó que mataría a ambos, asegurando que tenía dinero y podía ‘hacer lo que le daba la gana’.

Estos elementos forman parte de la investigación judicial que busca esclarecer el femicidio de Junieysis Merlo Espinoza, un caso que ha generado profunda conmoción tanto en Costa Rica como en Nicaragua, y que continúa bajo análisis de las autoridades competentes.