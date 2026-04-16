Asaltantes disparan contra cliente que evitó robo en minisúper

Un acto de valentía permitió evitar un asalto en un minisúper de San Juan de San Ramón, aunque dejó como saldo a un hombre herido de bala. La víctima, de apellido Rojas, de 60 años, resultó herida en el abdomen tras enfrentar a los delincuentes.

De acuerdo con el OIJ, la alerta fue recibida a las 8:28 p. m. de este miércoles 15 de abril, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta el establecimiento con la aparente intención de cometer un robo.

“Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta un establecimiento con la aparente intención de cometer un asalto y, en determinado momento, uno de estos sospechosos disparó contra la integridad física de un hombre que se encontraba dentro del local; posteriormente se dieron a la fuga”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

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El hombre, de apellido Rojas y 60 años, fue trasladado al hospital tras recibir un disparo en el abdomen. Foto: Rafael Pacheco/Ilustrativa (Rafael Pacheco Granados)

El incidente quedó registrado en una cámara de seguridad, cuyas imágenes serán clave para la investigación y para la identificación de los responsables del ataque.

Según la información preliminar, el cliente habría enfrentado a los asaltantes, lo que evitó que el robo se concretara. Sin embargo, durante el altercado, uno de los sospechosos disparó contra él, impactándolo en el abdomen.

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Tras el ataque, el hombre fue atendido por los cuerpos de emergencia y trasladado al hospital San Francisco de Asís, donde recibió atención médica. De momento, no se han brindado detalles adicionales sobre su condición de salud.

Los sospechosos huyeron del lugar tras el disparo y, hasta ahora, no se reportan personas detenidas. El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades judiciales, quienes analizan las grabaciones de seguridad y solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con los responsables.