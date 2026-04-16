Sucesos

Papá de empleado de Subway se convirtió en el héroe de su hijo por lo que hizo para que atraparan a quienes lo asaltaron

Los dos asaltantes recibieron un fuerte castigo por sus fechorías

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Por Adrián Galeano Calvo

El padre de un empleado de un restaurante Subway se convirtió en el héroe de su hijo por lo que hizo para que las autoridades detuvieran a los dos hombres que minutos antes habían asaltado al muchacho.

Al enterarse del asalto al local ubicado en Guadalupe, San José, el papá del empleado salió en su carro a buscar a los sospechoso y logró encontrarlos a los pocos minutos, por lo que dio aviso a oficiales de la Fuerza Pública que terminaron por detenerlos.

Esa acción del padre fue clave para que ambos asaltantes fueran condenados en cuestión de pocos días.

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El Tribunal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José impuso una pena de 15 años de prisión a uno de lo sujetos apellidado Vega, por delitos de robo agravado.

Mientras que el otro sujeto, apellidado Quirós, fue condenado a 11 años de cárcel tras someterse a un procedimiento abreviado en el que aceptó los cargos.

Los hechos por los que fueron sentenciado ocurrieron la tarde del pasado 4 de enero en un centro comercial en Guadalupe, específicamente dentro del restaurante Subway. En ese lugar los sujetos amenazaron a un trabajador de apellido Durango.

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Ambos asaltantes recibieron un merecido castigo. (choochart choochaikupt/iStock)

“En apariencia, Durango se encontraba detrás de la caja registradora, y los hombres de manera violenta, lo tomaron de uno de sus brazos, mientras que le colocaban un desatornillador en el vientre, al tiempo que lo amenazaron y le exigieron la entrega de su teléfono celular y dinero, por lo que el ofendido le hizo entrega de su teléfono.

“De seguido, abordaron a otro agraviado a quién intentaron quitarle su teléfono celular y lo golpearon en la nariz, por lo que, atemorizado, el afectado huyó corriendo y se refugió en una bodega del restaurante”.

Al final ambos sujetos lograron huir con las pertenencias de Durango y ¢37 mil de la caja registradora. Pero ese no fue el único asalto que cometieron ese día.

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“Poco después de este hecho, y a escasos 25 metros, los imputados abordaron a dos agraviadas, una menor de edad, de modo tal que, de forma violenta, le colocaron a una de ellas un cuchillo en su estómago, amenazándolas a ambas, por lo que entregaron sus teléfonos celulares”.

Mientras eso sucedía, Durango llamó a su papá y le contó lo que le había sucedido, además le describió como eran los dos asaltantes.

“El padre del afectado, a bordo de su vehículo emprendió una búsqueda de los mismos, ubicándolos en pocos minutos después, en San José Centro, e informándole a oficiales de la Fuerza Pública, quiénes lograron ubicarlos y detenerlos, instante en el que le decomisaron a los hombres los teléfonos de las tres víctimas, así como parte del dinero sustraído al restaurante”.

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Asaltantes condenados
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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