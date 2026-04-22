Ataque armado en Matama: motociclista de 43 años fue asesinado a balazos

El hombre que fue asesinado la noche del martes en un ataque armado en Matama, en Limón tenía 43 años.

El hombre era de apellido Murillo y nacionalidad nicaragüense.

(Silvia Coto)

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Murillo viajaba en motocicleta en compañía de otro hombre cuando, en determinado momento, fueron abordados por dos hombres: uno que se movilizaba también en motocicleta y otro en bicicleta.

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Los sospechosos los habrían amenazado con armas de fuego. En medio de la situación, uno de los ofendidos logró escapar del sitio, corrió desesperado, sin embargo, Murillo fue impactado por disparos, lo que le provocó la muerte en el lugar.

Las autoridades judiciales se mantienen investigando las circunstancias que mediaron en este ataque, así como el móvil del crimen y la identidad de los responsables.