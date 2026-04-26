Ataque con cuchillo deja tres hombres heridos, uno en estado crítico en San Carlos

Una aparente riña con cuchillo ocurrido la mañana de este domingo en Ciudad Quesada en San Carlos y dejó a tres hombres heridos, uno de ellos en condición crítica.

Los heridos fueron llevados al Hospital de San Carlos. (Captura de pantalla )

La alerta ingresó a las 5:55 a.m., movilizando a los cuerpos de emergencia hasta el sitio para atender a las víctimas.

Según el reporte de la Cruz Roja, dos hombres presentaban traumas varios, por lo que fueron trasladados en condición urgente a un centro médico.

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Mientras tanto, un tercer paciente, de aproximadamente 35 años, sufrió heridas de gravedad en un brazo y en el abdomen, por lo que fue llevado en estado crítico al Hospital San Carlos.

La emergencia fue atendida por dos ambuncias de la Cruz Roja.

Las autoridades investigan las circunstancias en las que se dio este hecho violento.