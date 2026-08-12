Ataque con cuchillo dentro de una casa deja a un hombre de 53 años herido en Coronado

Un hombre de apellido Jiménez, de 53 años, resultó herido con un cuchillo en Dulce Nombre de Coronado, San José, luego de que se registrara un altercado dentro de una vivienda.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron la noche del martes cuando el sujeto se encontraba dentro de una casa en compañía de otro hombre.

El hombre recibió varias heridas. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

Por razones que aún no están claras, ambos habrían protagonizado un altercado y en medio de la situación, Jiménez fue atacado con un arma blanca.

El hombre sufrió heridas en el cuello, el rostro y la mano derecha, por lo que fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

LEA MÁS: Esto dice el papá de motociclista fallecido en accidente con Gustavo Peláez

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron la escena y recopilaron evidencias.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque, determinar qué habría motivado la agresión y dar con el sospechoso.