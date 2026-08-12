Sucesos

Ataque con cuchillo dentro de una casa deja a un hombre de 53 años herido en Coronado

El OIJ de San José investiga altercado doméstico y recolecta evidencias en la escena.

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Por Silvia Coto

Un hombre de apellido Jiménez, de 53 años, resultó herido con un cuchillo en Dulce Nombre de Coronado, San José, luego de que se registrara un altercado dentro de una vivienda.

Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron la noche del martes cuando el sujeto se encontraba dentro de una casa en compañía de otro hombre.

La Cruz Roja Costarricense atendió de emergencia al motociclista en Parrita centro.
El hombre recibió varias heridas. (Cortesía Cruz Roja/Cortesía)

Por razones que aún no están claras, ambos habrían protagonizado un altercado y en medio de la situación, Jiménez fue atacado con un arma blanca.

El hombre sufrió heridas en el cuello, el rostro y la mano derecha, por lo que fue trasladado a un centro médico para recibir atención.

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Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron la escena y recopilaron evidencias.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer cómo ocurrió el ataque, determinar qué habría motivado la agresión y dar con el sospechoso.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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