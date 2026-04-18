Ataque con cuchillo en Cartago deja a joven de 23 años en condición crítica

Un joven de 23 años fue trasladado en condición crítica la madrugada de este sábado a un centro hospitalario, luego de ser herido con cuchillo en San Nicolás de Cartago.

El incidente se reportó a la 1:11 a.m., cuando la Cruz Roja fue alertada de un hombre que presentaba heridas en el tórax.

El joven está en el hospital Max Peralta en condición delicada. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Tras ser estabilizado en el sitio, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Max Peralta, donde permanece delicado.

LEA MÁS: “Mi mamá le pidió que no fuera”: familia clama justicia por Francis Chaves, fallecida en accidente camino al trabajo

De momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho, por lo que las autoridades mantienen la investigación para esclarecer lo sucedido.