Sucesos

Ataque con cuchillo en Cartago deja a joven de 23 años en condición crítica

El joven de 23 años presentaba lesiones en el tórax y fue llevado de emergencia al hospital Max Peralta

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Por Silvia Coto

Un joven de 23 años fue trasladado en condición crítica la madrugada de este sábado a un centro hospitalario, luego de ser herido con cuchillo en San Nicolás de Cartago.

El incidente se reportó a la 1:11 a.m., cuando la Cruz Roja fue alertada de un hombre que presentaba heridas en el tórax.

Emergencias del hospital Max Peralta
El joven está en el hospital Max Peralta en condición delicada. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Tras ser estabilizado en el sitio, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital Max Peralta, donde permanece delicado.

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De momento, no se han brindado detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el hecho, por lo que las autoridades mantienen la investigación para esclarecer lo sucedido.

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Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

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