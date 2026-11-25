Un hombre resultó gravemente herido tras ser atacado con un machete durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre en Canoas, Corredores, Puntarenas.

La emergencia fue atendida a las 2:42 a. m., cuando la Cruz Roja recibió el reporte de un hombre con heridas en la cabeza y en los brazos, provocadas aparentemente con un machete.

El hombre está internado en el Hospital de Ciuda Neily. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Los socorristas lo atendieron en el sitio y, debido a la gravedad de sus lesiones, lo trasladaron en condición crítica al Hospital de Ciudad Neily.

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Para atender la emergencia se desplazó una unidad básica de la Cruz Roja. De momento, no se cuenta con información sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión ni sobre la identidad de la víctima.