El cuerpo de un hombre que no ha sido identificado fue encontrado con múltiples heridas de arma blanca, durante la madrugada de este miércoles 25 de noviembre en Aserrí, San José.

El caso fue reportado a la Cruz Roja a las 12:27 a. m. en el precario Primero de Mayo. Los socorristas se desplazaron al sitio en una unidad básica y encontraron al hombre sin signos vitales, por lo que confirmaron su fallecimiento.

Los vecunos encontraron el cuerpo de un hombre en Aserri. Foto Ilustrativa (Reiner Montero/Reiner Montero)

Por su parte, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indicaron que recibieron el reporte aproximadamente a la 1:25 a. m., luego de que vecinos observaran el cuerpo en la calle y alertaron a las autoridades.

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Los investigadores se presentaron en el lugar y realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue trasladado a la Morgue Judicial para que se le practique la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.