Jean Franco Segura Gómez, dueño del bar Dude’s y principal acusado del doble homicidio de los primos Barboza, en Heredia, se hizo un tatuaje en prisión.

Juicio de los primos asesinados en el bar Dude´s, en Heredia (Natalia Vargas/La Nación)

Así se reveló en el juicio este martes, el tatuaje lo tiene cerca del codo izquierdo y dice “Killer Cousins”, interpretado como “asesino de primos”.

El grabado se lo hizo mientras estaba en prisión preventiva.

La revelación sobre el tatuaje la hizo Juan Loría, investigador del OIJ contestó varias preguntas del Ministerio Público. Jean Franco ya tiene muchos tatuajes pero en la cárcel fue donde los oficiales penitenciarios descubrieron el nuevo diseño y alertaron a uno de los investigadores de homicidios.

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Ese tatuaje no estaba cuando Jean Franco fue detenido y le habían tomado las primeras fotos para el expediente.

La fiscal pidió que las fotos de dicho tatuaje fueran incorporadas como prueba a lo que la defensa se opuso.

El alegato de los abogados defensores era que no se distinguía la frase con claridad en dichas tomas.

Sin embargo, los jueces, luego de unos minutos, resolvieron incorporar esa evidencia.

Los primos Carlos Alberto Barboza Chacón, de 32 años y Jorge Humberto Barboza Abarca, de 33 años, conocido como Bambam, fueron asesinados entre la noche del jueves 6 de febrero y la madrugada del viernes 7 de febrero de 2025, dentro del bar Dude’s, propiedad de Jean Franco Segura Gómez. Los cuerpos fueron encontrados el 11 de febrero de 2025, enterrados en una fosa en el sótano del bar.