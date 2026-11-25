Han pasado siete años desde que le arrebataron a su hija Karolay Serrano Cordero, pero para doña Rosemary Cordero Villegas el dolor no tiene fecha de vencimiento. Todavía llora, todavía la recuerda todos los días y todavía le pide a Dios que le permita seguir soñándola.

Sin embargo, la vida también le exigió levantarse porque en casa había hijos que alimentar, una nieta que cuidar, recibos que pagar y una familia que no podía detenerse, aunque el corazón estuviera destrozado.

La tragedia que vivió en agosto de 2019, cuando Karolay fue asesinada a los 25 años, cambió completamente su vida. Rosemary tuvo que dejar su trabajo y buscar una forma de salir adelante. Fue entonces cuando se convirtió en emprendedora, echando mano de la cuchara que heredó de su familia.

Doña Rosemary Cordero Villegas lleva siete años aprendiendo a vivir con la ausencia de su hija Karolay Serrano, pero su recuerdo sigue presente todos los días. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Hubo momentos de desesperación enormes, porque ¿qué hago? Los recibos no fallan, la luz carísima, el agua carísima, había que comprar comida, los chicos tenían que seguir yendo a la escuela. A raíz de todo eso tuve que emprender”, contó.

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Hoy, las ventas de tamales, empanadas, chileras y otros platillos le permiten sostener su hogar. Su emprendimiento también ha sido una manera de permanecer cerca de sus hijos y de Amanda, la hija de Karolay, a quien le tocó crecer sin su mamá.

La receta de los tamales viene de su abuelita Analía Jiménez Cordero, quien en Navidad los preparaba para compartirlos con la familia. “Antes no se vendían, se regalaban”, recuerda.

Ahora, cada venta representa una oportunidad para seguir adelante. No olvida que estuvo a punto de perder su casa tras el asesinato de su hija e incluso se le juntaron seis meses de atraso, pero logró ponerse al día con el banco y continuar luchando por su familia.

Una nieta que le recuerda a Karolay

Amanda tiene 10 años y está por entrar a quinto grado. Es una niña aplicada, ordenada y muy dedicada a sus estudios. Su abuelita habla de ella con orgullo y reconoce que su valentía le ayuda a sobrellevar la ausencia de su mamá.

Los tamales y otros platillos que prepara doña Rosemary se convirtieron en la manera de sacar adelante a su familia después de la tragedia que vivió. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

La pequeña todavía recuerda detalles de Karolay, pregunta por sus comidas favoritas y cuenta anécdotas de cuando la llevaba a pasear.

“Es una niña muy madura, muy valiente. Me ayuda en todo y ella recuerda mucho a mamá. Me pregunta: ‘Mami, ¿a mamá le gustaba esto?’”, contó doña Rosemary.

Para ella, Amanda es uno de los regalos más grandes que le dejó Karolay. “Yo le digo que ella es la misma imagen de Karolay. Eso fue lo que Dios me dejó, me dejó la copia de ella”, dijo.

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También hay momentos en los que la abuelita siente que su hija llega a visitarla. Ya soñó que conversaban mientras Karolay estaba sentada sobre una nube. En el sueño, su hija se reía y le hablaba de Amanda, como lo hacía cuando estaba viva.

“Yo me desperté feliz porque dije: ‘Vino a visitarme’. Yo siento que vino como desde el cielo a decirme: ‘Estoy bien, mami’”, recordó.

Esta es la camisa que llevará la mamá de Karolay a la marcha. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

Marchará por Karolay y por todas

El dolor no ha desaparecido y Rosemary tampoco ha dejado de esperar justicia. Aunque los responsables del asesinato de Karolay fueron condenados, la herida sigue abierta y ella reconoce que todavía está en un proceso de sanar su corazón.

Este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, marchará con su esposo, sus hijos y Amanda. Llevarán camisetas y una manta con la fotografía de Karolay y un mensaje contra los femicidios.

“Ma, si no me encuentras búscame en las estrellas, levanta la voz por mi y por las que ya no estamos. Un cobarde me quitó la vida, pero la voz de mi familia le quitó su libertad”, dice el mensaje con el que marchará.

No irá únicamente a recordar a su hija, sino también a levantar la voz por otras mujeres asesinadas y por las madres que, como ella, quedaron enfrentando una ausencia que nunca debieron vivir.

La familia ya tiene listas las camisetas que usarán en la marcha del 25 de noviembre. (Eduardo Vega Arguijo/Eduardo Vega Arguijo)

“Cuando yo veo los femicidios, me pongo a pensar: ‘Dios mío, ¿en qué mundo estamos viviendo?’. Yo pienso en aquellas madres, me reflejo en ellas”, expresó.

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Doña Rosemary sabe que ninguna marcha le devolverá a Karolay, pero siente que no puede quedarse en casa mientras otras mujeres siguen perdiendo la vida, víctimas de la violencia. “Yo voy por todas las que ya no están. En honor a mi hija no puedo faltar”.