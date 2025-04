Pesadillas atormentaron a muchacha de 16 años, que ejecutó macabro plan para matar a joven mamá

Karolay Serrano fue víctima de un violento crimen que aún es recordado por muchos. (Buscamos a Karol)

La mayoría de las jovencitas de 16 años solo piensan en disfrutar junto con sus amistades y en terminar el cole, pero ese no fue el caso de una muchacha vecina de Heredia, quien a esa misma edad se encargó de planear y ejecutar el macabro homicidio de una joven madre.

Ese terrible crimen no solo le mereció una fuerte condena, sino que también le causó horribles pesadillas, en las que sentía terror de que su víctima se la llevara consigo.

Así lo contó Randall González, agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien tuvo una importante participación para resolver el atroz caso por el homicidio de Karolay Serrano, ocurrido en agosto del 2019.

“Ella (la menor de edad) se encargó de todo, a pesar de su corta edad”, recordó González.

El caso de Karolay, de 26 años, conmocionó a todo el país, no solo por la macabra forma en la que le quitaron la vida, sino porque su muerte fue ordenada por un hombre apellidado Cubillo, con quien ella mantenía una relación informal.

Por este caso, en setiembre del 2020, el Juzgado Penal Juvenil dictó una condena de 12 años de cárcel contra la muchacha por el homicidio; mientras que Cubillo fue sentenciado a 24 años de prisión.

Otro menor de edad que participó en el crimen aceptó 10 años de cárcel, mientras que otro hombre apellidado Soto, quien supuestamente, era el novio de la muchacha, recibió una condena de 24 años de cárcel.

Extraña desaparición

González recordó que este caso se inició como una desaparición, cuando el 13 de agosto del 2019, amigos y compañeros de Karolay se presentaron al OIJ a denunciar su extraña desaparición.

“Ellos, muy acertadamente, presintieron que algo estaba ocurriendo, porque Karolay no se conectaba al WhatsApp, no se contactó con ellos, no respondía llamadas, no utilizaba el Facebook y eso era algo que no era normal”, recordó el investigador.

La trágica muerte de Karolay dejó un enorme vacío en su familia. (cortesía)

Ante la desaparición de Karolay, el OIJ realizó las respectivas publicaciones en la prensa y las redes sociales, y fue así como recibieron mucha información, aunque la gran mayoría los llevó a callejones sin salida.

“Nos llegaron informaciones de que la habían visto; por ejemplo, en un bar en San José, que estaba retenida ahí por la Merced. Nosotros fuimos, ingresamos al bar, lo revisamos todo y no estaba. También nos dieron información de que le debía préstamos gota a gota a unos colombianos, y que ellos la tendrían retenida para que les pagaran, pero tampoco era cierto”.

Las sospechas de que algo malo le había pasado a Karolay empezaron a aumentar, por lo que las autoridades comenzaron a realizar más diligencias para esclarecer qué había pasado con ella.

Mensajes preocupantes

El caso pasó a otro nivel cuando, a los pocos días, la mamá de Karolay recibió varios mensajes de un perfil falso en Facebook, con el nombre de Manuel Macías, quien aseguraba saber qué había pasado con Serrano.

“Vía Messenger le daban a entender que a Karolay le habían quitado la vida y le daban algunos nombres de personas que, supuestamente, estaban involucradas; entre estas, el joven que tenía una relación informal con ella.; Además le mencionaron el sector donde habrían dejado su cuerpo, en una especie de mirador en el volcán Barva”.

González comentó que nunca lograron identificar a la persona que envió esos mensajes, pero aseguró que se trataba de alguien muy cercano a los perpetradores, pues manejaba información de primera mano.

Pero esa no fue la única información confidencial que llegó a manos de la Policía Judicial.

“Al sistema de información confidencial de OIJ ingresó una información aún más detallada, de cómo fue que engañaron a Karolay para sacarla de su casa y que había sido el novio (Cubillo) que se había aliado con unas personas del Bajo Los Molinos”.

En esa misma información fue cuando se mencionó, por primera vez, el nombre de la menor de edad y para el OIJ no fue sorpresa, pues ya la conocían debido a que la muchacha había sido vinculada por asuntos relacionados con ventas de drogas.

Los asesinos escondieron el cuerpo de Serrano en un mirados cerca del volcán Barva. Foto: OIJ para LN (OIJ para LN)

Falso paseo

Según la información que recibió el OIJ, Karolay fue engañada por Cubillo con el cuento de que irían junto con unos “amigos” a un mirador, pero esas supuestas amistades, realmente, eran las personas que habían planeado arrebatarle la vida. El 12 de agosto fue el día en que Cubillo pasó en su carro por Serrano; esa fue la última vez en que se le vio con vida.

“Por medio de cámaras, nosotros le pudimos dar seguimiento al carro desde que llegó y hasta cierta parte de la ruta, pues ya no había más cámaras. Entonces sabíamos que si Karolay estaba muerta, su cuerpo iba a estar en ese sector que es sumamente grande, era como buscar una aguja en un pajar”.

González relató que, por medio de varias diligencias, lograron identificar a los cuatro sospechosos, por lo que empezaron a darles seguimiento, sin embargo, les hacía falta encontrar el cuerpo de Serrano para así tener una prueba contundente para detenerlos.

Ante el complicado panorama, el OIJ decidió acudir a los medios y a la ciudadanía para realizar extensas búsquedas en la zona, donde presumían que podría estar el cuerpo. Afortunadamente, muchas personas se sumaron y eso terminó dando resultados.

“Un trabajador de una finca localizó un tenis de una mujer en una parte de la montaña y nos llamó para ver si, efectivamente, podría tratarse de alguna pista sobre Karolay. Dos compañeros nos enviaron la foto del zapato y era el mismo tenis que estaba en la foto de publicación de desaparición”.

Un día antes de que se cumplieran seis meses de la desaparición de Serrano, el OIJ, finalmente, logró dar con los restos de la joven madre.

El sujeto apellidado Cubillo usó su propio carro para llevar a Karolay al lugar donde le darían muerte. foto Alonso Tenorio (alonso tenorio)

No estaba embarazada

Una vez encontrado el cuerpo de Serrano, el caso pasó a ser un homicidio, por lo que el 13 de febrero del 2020 el OIJ realizó una serie de allanamientos en distintos puntos de Heredia, con los que consiguió detener a los sospechosos.

Por medio de la investigación, los agentes determinaron que Cubillo tenía una novia formal, pero mantenía una relación a escondidas con Karolay, situación que no era del agrado de Serrano.

“Karolay era consciente de ello y decidió jugarle una broma con alguna intención de que le diera el campo que ella pensaba que merecía. Entonces, ella utiliza una prueba de embarazo de una amiga y se la manda a Cubillo, diciéndole que está embarazada de él. Eso, posiblemente, causó en él un choque sicológico”.

Según González, el supuesto embarazo de Serrano habría sido el motivo por el que el sospechoso decidió quitarle la vida a Karolay, pues pensaba que ese embarazo iba a arruinar la vida que tenía planeada con su novia.

“Cuando nosotros allanamos, le informamos de que estábamos ahí por la muerte de Karolay. En el transcurso de la diligencia, él se dejó decir algunas cosas al respecto, entonces uno de los compañeros le dijo: ‘¿Sabe qué es lo peor de todo esto?, que Karolay no estaba embarazada’. En ese momento él nos volvió a ver con una expresión sorprendida, bajó su cabeza y rompió en llanto inmediatamente. “Ahí se le vino su mundo abajo”, recordó el investigador.

Aterrorizada por pesadillas

Una de las cosas que González más recuerda de este caso fue la participación de la muchacha de 16 años, pues para él y los demás investigadores fue sorprendente saber que una menor de edad había planeado hasta el más mínimo detalle de ese terrible crimen.

sospechoso de pagar para matar a Karolay Serrano (Cortesia)

“La menor hace todo, pone los precios, es la que cobra, reparte los dineros. Ella se encarga de toda esa parte y Cubillo se deja llevar por la situación, y lo que hace es pagar por el hecho y así lo hacen, prácticamente, como ella lo planeó”.

González contó que Cubillo conocía a la menor debido a que ella era quien le vendía marihuana, y en una ocasión él le comentó lo que quería hacer con Karolay, por lo que la muchacha le ofreció sus servicios.

“Le cobraba ¢125 mil por alquilarle el arma y por cometer el homicidio le cobraba ¢300 mil. Entonces, él decidió que lo hicieran ellos y la menor empezó a planificar el evento. Todo lo planificó la menor de edad”.

Aunque la muchacha siempre actuó de forma despiadada y haciéndose la ruda, no pudo evitar sufrir malos momentos tras cometer el crimen.

“Luego del homicidio, la menor de edad y el que disparó, que era el novio de ella, se comentaban que habían soñado con Karolay. El sentimiento que tenían era que les daba miedo que ella se los llevara a ellos también. Eran pesadillas constantes, en las que ella solía llamarlos y entonces les daba miedo ir solos al sitio (donde dejaron el cuerpo), por eso querían ir todos en grupo para tratar de esconderlo mejor”.

Justicia a medias

Para González, el atrapar a todos los responsables de la muerte de Karolay fue una enorme satisfacción, pues con su accionar permitieron que se le hiciera justicia a los seres queridos de Serrano.

“La satisfacción es muy grande, porque todos los investigadores tenemos padres, hermanos, hijas, esposas, entonces es difícil no pensar en ellos cuando estamos ante un caso como estos, y eso nos da la fuerza para seguir adelante y obtener resultados exitosos como este”.

Para doña Rosmary Cordero, mamá de Karolay, la justicia se quedó corta por lo que le hicieron a su hija. Foto CARLOS GONZALEZ/AGENCIA OJOPOROJO (Carlos González Carballo)

Sin embargo, para doña Rosmery Cordero, mamá de Karolay, la justicia terrenal se quedó corta en relación con lo que esas personas le hicieron a su amada hija.

“Para mí no se hizo justicia terrenal, por eso estoy esperando la divina, porque aunque hayan sido 24 años de cárcel, yo siempre he dicho que esas personas deben salir de la cárcel cuando mi hija salga del cementerio; es decir, nunca”.

Cordero dijo que ella y su familia nunca olvidarán lo que le hicieron a Karolay, y espera que en algún momento la violencia contra las mujeres se detenga en nuestro país.