“En mi casa yo hice un altar, hay días que son demasiado duros para mí, es que no le puedo ni explicar, yo me pongo a pensar en todo lo que me le hicieron a mi hija y lo que ella sufrió y tanta maldad, porque mi hija era una buena mujer, una buena mamá y a mí se me destroza el alma, yo en este tiempo en ese altar le decía a Karolay que por favor me ayudara a encontrar todos sus restos, que yo quería saber que ella está completita y que de la justicia nosotros y Dios ya nos estamos encargando”, dijo Cordero.