Ataque durante la madrugada deja a hombre luchando por su vida en San José

Una violenta agresión dejó a un hombre adulto luchando por su vida durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto en El Carmen de San José.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 3:05 a. m. y desplazó una unidad para atender al herido.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al hombre con una herida provocada con un arma blanca en la cabeza.

“Hombre adulto, herido con arma blanca en la cabeza, se traslada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia”, informó la Cruz Roja.

Una violenta agresión mantiene a un hombre luchando por su vida en El Carmen de San José. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

LEA MÁS: Despliegan perros, drones y equipos de rescate para encontrar a un hombre desaparecido en el Chirripó

Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas trasladaron al paciente de emergencia al centro médico, donde quedó bajo atención médica.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión ni sobre la identidad de la persona responsable.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y quién provocó la herida que mantiene al hombre en condición crítica.