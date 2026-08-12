Sucesos

Ataque durante la madrugada deja a hombre luchando por su vida en San José

La Cruz Roja atendió la emergencia durante la madrugada y trasladó al paciente al Hospital Calderón Guardia

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Por Alejandra Morales

Una violenta agresión dejó a un hombre adulto luchando por su vida durante la madrugada de este miércoles 12 de agosto en El Carmen de San José.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 3:05 a. m. y desplazó una unidad para atender al herido.

Al llegar al sitio, los paramédicos encontraron al hombre con una herida provocada con un arma blanca en la cabeza.

Hombre adulto, herido con arma blanca en la cabeza, se traslada en condición crítica al Hospital Calderón Guardia”, informó la Cruz Roja.

Una violenta agresión mantiene a un hombre luchando por su vida en El Carmen de San José. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

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Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas trasladaron al paciente de emergencia al centro médico, donde quedó bajo atención médica.

De momento, no han trascendido detalles sobre las circunstancias en que ocurrió la agresión ni sobre la identidad de la persona responsable.

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y quién provocó la herida que mantiene al hombre en condición crítica.

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Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

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