Ataque en playa de Quepos deja a un hombre herido de gravedad y dos sospechosos en fuga

Un hombre de apellido Ampié, de 41 años, terminó gravemente herido luego de ser atacado a balazos la noche de este domingo 9 de agosto en El Cocal de Quepos.

La agresión fue reportada a las 10:23 p. m., cuando las autoridades recibieron la alerta sobre un hombre que había sido herido con arma de fuego.

De acuerdo con la información de la Cruz Roja, Ampié recibió impactos de bala en la espalda y una de sus piernas. Los paramédicos lo encontraron en condición crítica y lo trasladaron de emergencia al Hospital Max Terán de Quepos.

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Un hombre de 41 años fue atacado a balazos por dos sujetos que lo abordaron en una playa de El Cocal, Quepos. Foto: Ilustrativa

Las autoridades judiciales informaron que la víctima se encontraba en la zona cuando fue abordada por dos hombres, quienes se acercaron y le dispararon sin mediar palabra.

Tras la agresión, los sujetos huyeron del lugar.

Los investigadores que atendieron la escena localizaron varios casquillos de un arma calibre 9 milímetros, los cuales fueron recolectados como parte de la investigación.

Por ahora, las autoridades trabajan para determinar el motivo del ataque y localizar a los dos responsables.

El caso quedó en manos de los agentes judiciales, quienes deberán establecer si el ataque fue dirigido específicamente contra Ampié y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a los agresores hasta la playa donde ocurrió el tiroteo.